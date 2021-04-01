MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz

MHP'li Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Aleyna Tilki'nin 2 yıl önce yaptığı "Suyla yoğurdu karıştırınca ayran oluyormuş" şeklindeki paylaşımın çok sayıda beğeni almasına, "Hazin ve hayret edilecek bir tablo..." diyerek tepki gösterdi.