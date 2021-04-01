MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz
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MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz

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MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz

MHP'li Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Aleyna Tilki'nin 2 yıl önce yaptığı "Suyla yoğurdu karıştırınca ayran oluyormuş" şeklindeki paylaşımın çok sayıda beğeni almasına, "Hazin ve hayret edilecek bir tablo..." diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimlerin başında gelen Aleyna Tilki'nin 2 yıl önce yaptığı paylaşımın çok sayıda beğeni alması MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in dikkatinden kaçmadı.

"BU ZULMÜ HAK ETMİYORUZ"

Sosyal medya hesabından Aleyna Tilki'nin paylaşımın alıntılayarak 11 bin Twitter kullanıcısı tarafından beğenilmesine tepki gösteren MHP'li Yönter "Hazin ve hayret edilecek bir tablo... Bu zulmü hak etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte MHP'li Yönter'in o paylaşımı;

MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz

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