MHP'li komşu belediye başkanları fikir alış verişinde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP'li komşu belediye başkanları fikir alış verişinde bulundu

MHP'li komşu belediye başkanları fikir alış verişinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; "Bayburt ilimizin başarılı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci bugün bizleri ziyarete geldiler. Kendilerinin Bayburt ilindeki başarılı hizmetlerini yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz" dedi.

Ziyarette bir süre sohbet eden Belediye Başkanları iki komşu il olarak fikir alış verişinde bulundular. Karşılıklı hediye takdiminde bulunan Hükmü Pekmezci ve Bekir Aksun birbirlerine görevlerinde başarılar dilediler. - BAYBURT

MHP'li komşu belediye başkanları fikir alış verişinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

21-27 Ağustos'ta Kovid-19 vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve...
21-27 Ağustos'ta Kovid-19 vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Yaşar Güler Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yeşim Salkım Şeyma Subaşı Ferhan Şensoy Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Marcao Max Meyer Samet Aybaba Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MHP'li komşu belediye başkanları fikir alış verişinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 08:52:28. #1.14#

title