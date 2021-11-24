MHP'li Kılıç: "Öğretmenler birlik ve beraberliğimizin teminatıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcı Filiz Kılıç, öğretmenlerin, Türkiye'nin birliğinin ve beraberliğinin teminatı olduğunu belirtti.

Kılıç, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin öğrencilere yalnızca okuma yazma becerisi kazandırıp, bilgi öğretmediğini kaydederek, "Ayrıca, onların kimlik ve kişilik kazanmalarına yardımcı olur, her türlü sorunları ile ilgilenmek suretiyle adeta onlara ikinci bir aile ortamı ve sıcaklığı sunarlar." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerin büyük bir fedakarlıkla çalıştığının altını çizen Kılıç, öğretmenlerin bir taraftan milli ve manevi değerleri öğrencilerin zihnine nakşettiğine, diğer taraftan da toplumun ilerlemesine, çağın gerektirdiği teknolojik yeniliğin sağlanmasına yönelik çaba gösterdiğine dikkati çekti.

Kılıç, partisinin, öğretmenlerin yaşadığı mesleki sıkıntılarının farkında olduğunu ve bu sorunların aşılması için her türlü çabayı gösterdiğini belirterek, "Öğretmenlerimiz bu ülkenin umudu; sevgi, saygı, merhamet elçileri, ahlak önderleri, davranış rehberleridir. Onlar birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Hasılı öğretmen irfan kapısının anahtarı, bu ülkenin her şeyidir." görüşünü paylaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcı Kılıç, şunları kaydetti:

"Kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başta şehit düşmüş öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, mesleklerini icra eden ya da emekli olmuş tüm öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Bu duygularla tüm öğretmenlerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyorum."

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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