MHP'li İGM üyeleri Akçakoca'da temaslarda bulundu

MHP Düzce İl Genel meclisi üyeleri Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ü makamında ziyaret ettiler.

MHP Düzce İGM Üyeleri grup başkan vekili İsmail Arsal, Akçakoca İGM üyesi Engin Özensel, Cumayeri İGM üyesi Nazmi Çakıroğlu, Gümüşova İGM üyesi Murat Çağlar, Kaynaşlı İGM üyesi Ömer Yaman, Yığılca İGM Üyesi Muhterem Baltacı heyet olarak önce Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmazı makamında ziyaret ettiler. Daha sonra Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ü makamında ziyaret ettiler.

Meclis Üyesi İsmail Arsal ziyaretle ilgili olarak "Yaptığımız ziyaretlerde Akçakoca ile ilgili özel idare tarafından yapılacak iş ve işlemlerle ilgili talepleri değerlendirdik. Bu ziyaretleri sık sık yapacağız. İnşallah faydalı bir dönem geçireceğiz. Bu ziyaretleri tüm ilçelerde ve beldelerde yapacağız. Amacımız halka en iyi hizmeti verebilmek" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA