MHP'li Durmaz: "Güvenli Bir Gelecek İnşası En Büyük Hedefimizdir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Sosyal adalet ve sosyal hukuk devleti ilkesine bağlı, değişim ve gelişimde milli evrensel değerleri bütünleştiren bir belediyecilik anlayışıyla güvenli bir gelecek inşası en büyük hedefimizdir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Dünya Şehircilik Gününü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Durmaz mesajında, MHP'nin yerel yönetimler vizyonunda;, şehirciliğin insan yaşamına, kültüre, medeniyete ve gelecek nesillere eser, gelecek çağlara iz bırakmak olduğunu kaydetti. Durmaz, "Şehirlerimiz dünümüzün mirası bugünümüzün yaşam alanı ve geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza emanet edeceğimiz, vatan toprağımızdır. Unutulmamalıdır ki; toplumlar şehirlerde bıraktıkları eserlerle, inançlarını, zenginliklerini ve kültürlerini geleceğe aktarırlar. Bize göre; yerel yönetimler 'milli birlik ve bütünlük' anlayışının en önemli uygulayıcılarıdır. Sosyal adalet ve sosyal hukuk devleti ilkesine bağlı, değişim ve gelişimde milli evrensel değerleri bütünleştiren bir belediyecilik anlayışıyla güvenli bir gelecek inşası en büyük hedefimizdir. Dünya Şehircilik Günü'nü kutluyor ve diyoruz ki; şehrinde huzur ve güven içerisinde yaşamak, bir insanın en temel hakkıdır" ifadelerinde bulundu. - ANKARA