MHP'li Aydın'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki
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MHP'li Aydın'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.

MHP'li Aydın'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki
20.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 20.09.2020 14:56
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, partisinin Kayseri İl Başkanlığı'nın 13'üncü Olağan İl Kongresi'ne katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün konferans salonunda yapılan kongreye ayrıca, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik, ilçe başkanları, eski il başkanları, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve çok sayıda partili katıldı. 

'ALLAH'IN İZNİYLE, BAŞI VERMEYECEĞİZ'

Kongrede konuşan MHP'li Aydın, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.  Aydın, "Baş değişince gövde kontrolden çıkar. Bütün canlılar için hem sosyolojik hem de biyolojik olarak doğrudur. Bir devletin başını yok ederseniz, gövde kontrolsüz kalır. İşte bugün kıytırık bir Yunan basınında dahi Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaretlerin nedeni budur. Çünkü baş koparılırsa, baş aktif halden pasif hale döndürülürse gövdeyi kontrol etmek çok kolaydır. Onun için Allah'ın izniyle, başı vermeyeceğiz, başı feda etmeyeceğiz" dedi.


- Kayseri

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Yasin DALKILIÇ
Yasin DALKILIÇ
DHA Editörü

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