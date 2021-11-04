MHP'li Akçay, Yüksekova ilçe başkanlığı açılışına katıldı

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı açılışında konuşan MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Tüm Yüksekovalıları MHP ilçe teşkilatına bekliyor, MHP saflarına katılmaya davet ediyoruz" dedi.

MHP, Yüksekova'da 10 yıl aradan sonra parti teşkilatı kurup ilçe başkanlığının açılışını yaptı. Açılışa MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MYK üyesi Ali Uçar katıldı. Uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gelen MHP heyeti, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, ilçe başkanları, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Yapılan konuşmaların ardından MHP heyeti Suüstü köyünde verilen öğle yemeğine katıldı.