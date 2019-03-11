MHP'li Akçay: İstiklal Marşı Beka ve Hürriyet Mücadelemizin Destanıdır

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "İstiklal Marşı'mız, emperyalistlerin ve taşeronlarının işgali altındaki vatanımızın beka ve hürriyet mücadelesi destanıdır" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda, İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemdeki işgal, hürriyet ve beka tehdidine vurgu yapan Akçay, "Vatanımız tecrit, ordumuz terhis, hayat ve varlık haklarımızın tahrip, istiklal ve istikbalimizin tehdit edildiği, Ankara'da, Meclis'e Polatlı'dan top seslerinin geldiği günlerde Türk milleti 'ya istiklal, ya ölüm' inancıyla, büyük bir beka mücadelesiyle tarihin altın sayfalarındaki yerini almıştır. İşte bu mukaddes mücadele, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizeleriyle kahramanlık ve bağımsızlık destanı olarak İstiklal Marşımız haline gelmiştir" dedi.

'MİLLİ MÜCADELENİN ZAFER TACI'

İstiklal Marşı'nın milli mücadelenin zafer tacı olduğunu belirten Erkan Akçay, mesajında şöyle dedi:

"Türk milleti emperyalist işgallerle yok edilme tehlikesi altındayken İstiklal Marşı'mız, Türk Milleti'nin 'ezelden beri hür yaşadığını' yedi düvele ilan etmiştir. 'Korkma' diye başlayan dizelerle, destana dönüşen milli ruh ve milli kimlik bugün de en derinden hissedilmektedir, yarın da hissedilmeye devam edecektir. Görevimizin bilincindeyiz, İstiklal Marşı'mızda anlamını bulan muhteşem mücadelenin önem ve şuurundayız. Şanlı atalarımızın emanetine dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkacağız ve her türlü beka tehdidine karşı Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacağız. Bu vesileyle, 'yurdunu alçaklara uğratmamama uğruna göğüslerini siper eden' başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi, Milli Mücadele kahramanlarını ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve şükranla anıyorum." - Ankara

Kaynak: DHA