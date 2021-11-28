MHP'li Akçay, Denizli'de "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

DENİZLİ (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde, tarihinin yönetim ve siyasi istikrar bakımından en istikrarlı dönemini yaşadığını söyledi.

Akçay, Denizli'de bir otelde düzenlenen "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" temalı programda yaptığı konuşmada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla düzenlenen programların, bugün 70 ilde tamamlandığını, gelecek hafta 81 ile ulaşacaklarını aktardı.

"Tek gayemiz bu güzel vatan üzerinde yaşayan aziz milletimizin birliğinin, bütünlüğünün korunması, ülkemizin gelişip güçlenmesi, refahının artmasıdır" ifadesini kullanan Akçay, toplantılarla ülkenin dört bir yanındaki vatandaşları dinlediklerini, hedef ve politikalarını anlattıklarını dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ülkenin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruş olarak kurulduğunu anlatan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tesis eden bir ittifak olarak Cumhur İttifakı bir sistem ittifakıdır. CHP zihniyetinin memlekette istediği şudur; iktidarsız iktidar istiyor adamlar. Bütün söylemlerinden çıkan; sembolik olsun, yetkisi olmasın... O bakımdan güçlü yasama ve yürütme, ülkemizin ihtiyacıydı ve bu temin edilmiştir. Bu yeni yönetim sistemiyle fiilen yönetimde istikrar elde edilmiştir. Türkiye, tarihinin yönetim ve siyasi istikrar bakımından en istikrarlı dönemini yaşamaktadır. Tarihimizin en fonksiyonel, en etkili, demokratik, en uzlaşmacı meclisi de bugünkü TBMM'dir."

Programa MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Deniz Depboylu, Burak Pehlivan, Oğuz Akarfırat, Mustafa Aksoy, Ali Uçak ve Mehmet Ödevli, Denizli İl Başkanı Ziya Gökalp, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve diğer davetliler katıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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