MHP Kocaeli İl Binası'na "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganlı afiş asıldı

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken MHP Kocaeli İl Teşkilatı'yla aynı iş merkezinde yer alan DİSK, binaya "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganlı afişi astı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi, ülke gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Konuyla ilgili MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü söz konusu sözleşme hakkında tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Kocaeli Barış Gazetesi'nin haberine göre, DİSK'e bağlı Türk Metal Sendikası'nın MHP Kocaeli İl Binası'na "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganlı afişi astığı görüldü.

"İPTALİ YERİNDE BİR KARARDIR"

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, kararın çok yerinde olduğunu belirtmişti. Ünlü, "Eşcinsellerin haklarıyla alakalı konularda, onların önünü açacak konularda eşitlik ilkesi üzerinden başka yerlere mesaj verenin, dönmelerin hesabıyla verdiğimiz karardan dönecek değiliz. İstanbul Sözleşmesi'nin iptali yerinde bir karardır. Göreceksiniz ki Ankara mutabakatı gibi çok değişik anlam ifade eden cezalarla da kadınlarımızın hakkı savunulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

BİNAYA SLOGANLI AFİŞ ASILDI

Ancak DİSK, MHP'ye beklenmedik bir cevap verdi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı olan Türk Metal Sendikası, MHP Kocaeli İl Teşkilatı'yla aynı iş merkezinde yer alıyor. Sendika, DİSK'e ait "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" afişini MHP Kocaeli İl Teşkilatı'nın da bulunduğu binaya astı. MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının üstünde dalgalanan "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganlı afiş oldukça dikkat çekti.

BAHÇELİ, FESİH KARARINI YERİNDE BULMUŞTU

Bahçeli geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin yerinde bir karar olduğunu belirtmiş; "İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamış, sadra şifa olamamıştır. Sözleşmeyi imzalayıp taraf olmak kadar, çekilmek de imzacı bir ülke adına haktır, hukuki bir tasarruftur. Bu itibarla, İstanbul Sözleşmesi'nin yayınlanmış bir Cumhurbaşkanlığı Kararıyla feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır" demişti.