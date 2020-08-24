MHP Kadirli ilçe kongresi yapıldı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadirli İlçe Olağan Kongresi'nde Alptekin Uçmak başkan seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadirli İlçe Olağan Kongresi'nde Alptekin Uçmak başkan seçildi.

Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci'nin divan başkanlığını yaptığı ve tek liste ile gidilen kongrede kullanılan 170 oyun tamamını alan Alptekin Uçmak, ilçe başkanlığına seçildi.

Uçmak, kongre sonunda yaptığı konuşmada makam, mevki gözetmeksizin davalarının varlığını, birliğini ve dirliğini ayakta tutmak adına mücadele edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA