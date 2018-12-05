MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz: "Sivas Kongresi Sadece Sivas'ı Değil, Tüm Coğrafyayı,...

MHP istanbul milletvekili Hayati Arkaz: "Sivas Kongresi sadece Sivas'ı değil, tüm Türk coğrafyasını, Türk milletini ve Türkiye'yi ilgilendiren bir kongredir"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz,"Sivas Kongresi sadece Sivas'ı değil, tüm Türk coğrafyasını, Türk milletini ve Türkiye'yi ilgilendiren bir kongredir" dedi.

Arkaz, Sivas'ta 15-20 yıldır köylülerin şehre gittiğini belirterek, "Anadolu'nun göçünü durdurmak zorundayız. İstanbul'da 20 milyon kişi, Marmara Bölgesi'nde 30-35 milyon kişi yaşıyor. Marmara Bölgesi artık kaldırmıyor. Ne su, ne oksijen, ne ağaç kaldı. Her tarafı betonlaştırdık" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde AK parti MHP ittifakına yön eşlik soruya Arkaz, "MHP Genel Başkanı'ndan ilçelerine kadar herkes, bu işin dimdik arkasında. Bu seçimlerde ciddi çalışma yapacağız. MHP kendisine yakışır şekilde oylarını alacak, iddialı olduğu yerlerde belediyeleri alacak" şeklinde konuştu.