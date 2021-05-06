MHP ile yaşanan krizin başkahramanı Ebru Baki'nin programı 2 saat erken bitirildi
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MHP ile yaşanan krizin başkahramanı Ebru Baki'nin programı 2 saat erken bitirildi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

MHP ile yaşanan gerginliğin ardından Habertürk'te 2 kritik isim görevden alındı. Suların durulmadığı yayın organında bugün de ilginç bir durum yaşandı. Her sabah ekrana gelen Ebru Baki'nin 'Para Gündem' programı, bugün 2 saat erken bitirildi. Araya gitmek isterken programın sona erdiğini öğrenen Baki'nin durumu kurtarmak için gülümsemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Habertürk TV'de MHP'nin anayasa teklifinin tartışıldığı 4 Mayıs tarihli yayının ardından partinin Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter'in Para Gündem programı sunucusu ve kanalın Ekonomi Müdürü Ebru Baki'ye hakaret içeren mesajları ile başlayan kriz devam ediyor.

Dün bu mesajlara yayında tepki göstererek, Yönter ve MHP'yi özür dilemeye çağıran Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ve kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz görevden ayrılmıştı. Devlet Bahçeli başta olmak üzere MHP yönetiminden ise sosyal medyada gün boyu "Habertürk TV izlemiyorum" kampanyası yürütüldü.

PROGRAM 2 SAAT ERKEN BİTTİ

Bu gelişmelerin ardından yayın akışından kaldırılan Para Gündem ise daha sonra akışa eklendi ve sabah yayında yine ekranda yer aldı. Ancak her gün 09.00-12.00 arasında yayınlanan program bugün saat 10.00'da bitirildi. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'ın konuk olduğu programda yaşanan krizle ilgili bir yorumda bulunulmadı.

"PARDON ARAMIZ YOKMUŞ, KAPATIYORUZ"

Programın sonunda ise Ebru Baki dün sosyal medyada çok konuşulan AK Parti'nin CHP hakkındaki "Yalan Üretim Makinesi" adlı çizgi filmi ile muhalefet liderlerinin "128 milyar dolar nerede?" paylaşımlarını aktarırken, "Dün sosyal medyada çok tartışılan konulardan biri de buydu. Diğerleri de malumunuz..." dedi ve araya gittiklerini söyledi. Ancak daha sonra, "Pardon aramız yokmuş, kapatıyoruz" diyerek yayını Meltem Acet'in sunduğu haber bültenine devretti.

MHP ile yaşanan krizin başkahramanı Ebru Baki'nin programı 2 saat erken bitirildi
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