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Son dakika... MHP'li İlçe Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... MHP'li İlçe Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberler: MHP'li İlçe Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti MHP Araban İlçe Başkanı Gör geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

MHP'li İlçe Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

MHP Araban İlçe Başkanı Gör geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kişinin Milliyetçi Hareket Partisi Araban ilçe Başkanı İskender Gör olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köklüce Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskender Gör idaresindeki 34 JZ 3195 plakalı otomobil Pazarcık-Araban karayolu üzerinden kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü İskender Gör, olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası olan Gör'ün cenazesi ilçe hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden İskender Gör Milliyetçi Hareket Partisi Araban İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Son dakika... MHP'li İlçe Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika... MHP'li İlçe Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika... MHP'li İlçe Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika... MHP'li İlçe Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika... MHP'li İlçe Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Ayten Işık - Son Dakika Haberleri
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