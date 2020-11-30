MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
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MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

30.11.2020 21:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:56
MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kaşıkçı, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı.

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"Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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