MHP Gülnar İlçe Başkanlığı'na üye olan 20 kişiye rozetleri takıldı
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MHP Gülnar İlçe Başkanlığı'na üye olan 20 kişiye rozetleri takıldı

Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel
MHP Gülnar İlçe Başkanlığı'na üye olan 20 kişiye rozetleri takıldı

MHP Gülnar İlçe Başkanlığı'na üye olan 20 kişiye düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

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MHP Gülnar İlçe Başkanlığı'na üye olan 20 kişiye düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

Programında konuşan MHP Gülnar İlçe Başkanı Celal Kadim, göreve geldikleri günden beri herkesle diyalog halinde olduklarını söyledi.

Belediyeyle birlikte hareket ederek vatandaşa hizmet etmek için çalıştıklarını aktaran Kadim, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından partiye yeni üye olan 20 kişiye rozetleri takıldı.

Programa Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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