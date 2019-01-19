MHP Göreme Belediye Başkan Adayı Ömer Eren Kapadokya Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi Göreme Belediye Başkan adayı Ömer Eren, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Coşkun Sağlamdin ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden MHP Göreme Belediye Başkan adayı Ömer Eren, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinin hayırlı olmasını diledi. Eren,"31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri ilimiz, beldemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Göreme beldemizin sorunlarını çok yakından biliyoruz. Bizlerde bu sorunlar üzerine çeşitli çalışmalar yaparak projelerimizi hazırladık. Allah nasip ederde bu görevi halkımız bizlere verdiği takdirde Göreme beldemiz için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız" dedi.

Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Coşkun Sağlamdin'de ziyaretinden dolayı MHP Göreme Belediye Başkan adayı Ömer Eren'e teşekkür ederken çalışmalarında başarılar diledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA