- MHP Giresun İlçe Başkanları Ertuğrul Gazi Konal'ı destekleyeceklerini açıkladılar
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- MHP Giresun İlçe Başkanları Ertuğrul Gazi Konal'ı destekleyeceklerini açıkladılar

26.10.2020 15:11 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:00

- MHP Giresun İlçe Başkanları Ertuğrul Gazi Konal'ı destekleyeceklerini açıkladılar MHP Giresun İlçe Başkanları, 8 Kasım'da yapılacak olan MHP Giresun İl Kongresinde mevcut İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal'ı destekleyeceklerini açıkladılar.

- MHP Giresun İlçe Başkanları Ertuğrul Gazi Konal'ı destekleyeceklerini açıkladılar

GİRESUN - MHP Giresun İlçe Başkanları, 8 Kasım'da yapılacak olan MHP Giresun İl Kongresinde mevcut İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal'ı destekleyeceklerini açıkladılar.

9 Ağustos tarihinde başlayan Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Kongre süreci Giresun'da 11 Eylül'de Yağlıdere ilçesinde başlayıp 8 Ekim'de Görele İlçe Kongresi ile tamamlandı. 'İstiklal için birlik, İstikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak' sloganıyla sürdürülen kongre sürecinde 8 Kasım günü MHP Giresun İl Kongresi yapılacak. MHP Giresun İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında 16 ilçe başkanı, mevcut MHP Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal'ı kongre sürecinde destekleyeceklerini açıkladılar.

16 ilçe başkanı adına açıklama yapan MHP Giresun Merkez İlçe Başkanı Denizhan Usta, "İlçe Kongrelerinin tamamlanması ile genel merkezimizce 8 Kasım Pazar günü yapılması talimatı verilen Milliyetçi Hareket Partisi Giresun İl Kongresi sürecinde girmiş bulunmaktayız. "İstiklal için birlik, İstikbal için dirlik' diyerek çıktığımız bu yolda, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in izinde yürüyen, Türk dünyasının Bilge Lideri Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin çizgisinden hiçbir zaman sapmayan, bizleri birleştiren, kaynaştıran, ülkücü camiayı küçüğü ile büyüğü ile kucaklayan İl Başkanımız Ertuğrul Gazi Konal'a desteğimizi 16 ilçe yönetimi adına kamuoyuna açıklıyoruz" dedi.

- MHP Giresun İlçe Başkanları Ertuğrul Gazi Konal'ı destekleyeceklerini açıkladılar
- MHP Giresun İlçe Başkanları Ertuğrul Gazi Konal'ı destekleyeceklerini açıkladılar
- MHP Giresun İlçe Başkanları Ertuğrul Gazi Konal'ı destekleyeceklerini açıkladılar
- MHP Giresun İlçe Başkanları Ertuğrul Gazi Konal'ı destekleyeceklerini açıkladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ÖZTÜRK

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