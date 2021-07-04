MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli vefat etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden 51 yaşındaki yeğeni Mustafa Bahçeli'nin cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden 51 yaşındaki yeğeni Mustafa Bahçeli'nin cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Mustafa Bahçeli, dün yaşamını yitirdi.
Mustafa Bahçeli'nin cenazesi Esenler Mahallesi'ndeki evine getirilip helallik alındıktan sonra Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Cenaze, burada kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Törene Bahçeli'nin yakınları, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu ve partililer katıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman