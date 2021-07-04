MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli vefat etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli vefat etti
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden 51 yaşındaki yeğeni Mustafa Bahçeli'nin cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden 51 yaşındaki yeğeni Mustafa Bahçeli'nin cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Mustafa Bahçeli, dün yaşamını yitirdi.

Mustafa Bahçeli'nin cenazesi Esenler Mahallesi'ndeki evine getirilip helallik alındıktan sonra Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Cenaze, burada kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene Bahçeli'nin yakınları, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu ve partililer katıldı.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Civan Canova Şevval Şahin Ece Çeşmioğlu Yiğit Marcus Aral
Spor Metin Oktay Fatih Terim Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli vefat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 18:25:43. #1.16#

title