MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve koordineli şekilde yürütülen geniş çaplı Kıran Operasyonu sayesinde terörün köküne kıran girecektir.

21.08.2019 16:38
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve koordineli şekilde yürütülen geniş çaplı Kıran Operasyonu sayesinde terörün köküne kıran girecektir."

Kaynak: AA
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