MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve koordineli şekilde yürütülen geniş çaplı Kıran Operasyonu sayesinde terörün köküne kıran girecektir.
21.08.2019 16:38
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve koordineli şekilde yürütülen geniş çaplı Kıran Operasyonu sayesinde terörün köküne kıran girecektir."
Kaynak: AA