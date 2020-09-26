MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Bilecik'te konuştu
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Bilecik'te konuştu

26.09.2020 14:35 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:39
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Bilecik'te konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Cumhurbaşkanımız ile Genel Başkanımızın tarihsel, imanlı, pazarlıksız, fedakar birlikteliği, beraberliği geleceğin Türk asırlarının şimdiden güvencesidir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Cumhurbaşkanımız ile Genel Başkanımızın tarihsel, imanlı, pazarlıksız, fedakar birlikteliği, beraberliği geleceğin Türk asırlarının şimdiden güvencesidir." dedi.

Şeyh Edebali Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MHP İl Olağan Kongresi'ne katılan Yönter, Türkiye'nin özellikle son 8 yılda çok büyük hain planlarla bölünmek istendiğini söyledi.

2013 yılındaki Gezi olayları, 6-7-8 Ekim olayları, Kobani olayları, Hendek olayları ve FETÖ'nün darbe girişiminin art arda planlanan hainlikler olduğunun altını çizen Yönter, "Çok sayıda insan öldü, yüzlerce kamu binası yıkıldı. Bütün bu olaylar hep peş peşe geliyor, bütün hainler iş birliği yapmış. Güneydoğu'da FETÖ-PKK iş birliği yaptı. Teröristlerle ittifak yapıldı. Hendek teröründe 793 vatan evladını kaybettik. Elinizi vicdanına koyun, kabul edilecek bir şey mi bu? Şu anda Cumhurbaşkanımız ile Genel Başkanımızın tarihsel, imanlı, pazarlıksız, fedakar birlikteliği, beraberliği geleceğin Türk asırlarının şimdiden güvencesidir." ifadesini kullandı.

Türk Tabipleri Birliğine de değinen Yönter, "Devlet Bahçeli, vatandaş ne diyorsa, tarih ne diyorsa onu söyler. Onlar sanıyor ki biz sussak mesele kalmayacak. Biz sussak tarih susmayacak, biz sussak hakikat susmayacak. Nerede bir ihanet var bakıyorsunuz TTB, kıyısında köşesinde yanı başında. Derdiniz ne sizin? Biz onlara laf ediyoruz. Genel Başkanımız çok kararlı konuşuyor. Bizden kurtulurlarsa vicdan azabından kurtulamayacaklar, bizden kurtulurlarsa tarihin azabından kurtulamayacaklar, tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak bu zillet cephesi." görüşlerini aktardı.

Kongreye Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve yönetim kurulu üyeleri, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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