MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Çubuk Belediyesini ziyaret etti

ÇUBUK, ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a ziyarette bulundu.

Ziyarette Demirbaş'tan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Durmaz, "Çubuk'ta bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık, inşallah bundan sonra da sorun yaşamadan çalışmalara devam ederiz. Biz her türlü yanınızdayız ve desteğiz. Başarılı çalışmalara imza atan Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ı kutluyorum. Gayretli ve samimi çalışmalarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirbaş da Cumhur İttifakı'nın bir belediye başkanı olarak Durmaz'a desteğinden dolayı teşekkür etti.

İlçede birlik ve beraberliğin en iyi şekilde korunduğunu vurgulayan Demirbaş, "Arkadaşlarımızla görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu doğrultuda aldığımız görevi en iyi şekilde yürütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah 2023 seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın buradaki temsilcileri olarak en iyi sonucu alacağımızdan eminiz." dedi.

Ziyaretin ardından Durmaz, Çubuk Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Zarafetin adı agat" fotoğraf ve obje sergisini gezerek, Çubuk agat taşı hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Belediye Meclisi üyeleri ile MHP ve AK Parti İlçe yöneticileri de hazır bulundu.