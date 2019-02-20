MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, Erü Rektörü Çalış'ı Ziyaret Etti

TBMM 26. Dönem Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı PDR Alan Sorunlar' konulu konferansa katılmak için ERÜ'ye gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, beraberinde Türk PDR Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin ile birlikte, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, misafirlerine teşekkür etti. Ziyaretin sonunda ise Rektör Çalış, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu'ya üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.

Rektörlük ziyaretinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu'ya, MHP MYK Üyesi Serap Şule Kalın ile MHP İl Başkanı Serkan Tok'da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA