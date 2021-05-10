MHP Gaziemir İlçe Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek
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MHP Gaziemir İlçe Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek

MHP Gaziemir İlçe Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Politika

MHP Gaziemir İlçe Başkanlığı, İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

MHP Gaziemir İlçe Başkanlığı, İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

İlçe Başkanı Köksal Koç, MHP Gaziemir Meclis üyeleri Selahattin Şahin ve Aydın Kemahlı, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Özgür Kaplan ile Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Koç, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu zor zamanlarda, Kızılayımız kan stoklarının azaldığını duyurdu. Biz de MHP İzmir İl Başkanımız Veysel Şahin'in öncülüğünde ilçelerimizde kan bağışı kampanyası başlattık. Malum virüs hayatımızı zindan ediyor, fakat unutmayın ameliyat olacak hastalar, kazazedelerin kan ihtiyacı hepimize emanet. Yoğun katılımları için Ülküdaşlarımıza, kıymetli çalışmaları, gayretleri ve yaptığımız kampanya ile alaka ve geri dönüşleri için Türk Kızılay Şube Başkanımız Davut Dinçel'e teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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