MHP'den Susurluk'ta seri ziyaretler
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MHP'den Susurluk'ta seri ziyaretler

MHP'den Susurluk'ta seri ziyaretler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri Susurluk ilçesinde Kaymakamlık, MHP ilçe Başkanlığı ve resmi daireleri ziyaret ederek, Karapürçek'te vatandaşlarla buluştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri Susurluk ilçesinde Kaymakamlık, MHP ilçe Başkanlığı ve resmi daireleri ziyaret ederek, Karapürçek'te vatandaşlarla buluştu.

MHP Yönetimi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve Susurluk İlçe Başkanı Ali Gürsoy, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Susurluk'ta ilk olarak Kaymakam Muammer Köken'i makamında ziyaret etti. MHP yönetimi sırası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Sait'i makamında ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Akoğlan'ı makamında ziyaret etti. MHP Heyeti son olarak Karapürçek Mahallesinde pazar ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Yüksel Karapürçek vatandaşlarla buluşup, esnaf ziyareti yaparak hayırlı işler dilediler. - BALIKESİR

MHP'den Susurluk'ta seri ziyaretler
MHP'den Susurluk'ta seri ziyaretler
MHP'den Susurluk'ta seri ziyaretler
MHP'den Susurluk'ta seri ziyaretler
MHP'den Susurluk'ta seri ziyaretler
MHP'den Susurluk'ta seri ziyaretler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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