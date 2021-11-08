MHP'den kırsal mahallelere ziyaret

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde MHP İlçe Teşkilatı Başkanı Bekir Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri kırsal Mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

MHP Bandırma İlçe Başkanlığı, Doğruca, Yeni Sığırcı, Bereketli, Külefli Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe Başkanı Bekir Bozkurt ; Meclis Üyesi Erol Çakır, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Selim Boyraz, Nihat Çakır, Necami Önler, İsmail Aldemir, Hüseyin Toska, kırsal mahalle sakinleri ve esnaf ile bir araya gelerek istişarelerde bulundular. Esnaf ve mahalle sakinleriyle bir süre görüşen İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi. - BALIKESİR

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