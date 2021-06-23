MHP'den 'Gönül köprüsü' desteği devam ediyor
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MHP'den 'Gönül köprüsü' desteği devam ediyor

MHP'den 'Gönül köprüsü' desteği devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp her hafta 'Gönül köprüsü' kurdukları köylere destek ziyaretlerini sürdürüyor.

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp her hafta 'Gönül köprüsü' kurdukları köylere destek ziyaretlerini sürdürüyor.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, beraberinde il yönetim kurulu üyeleri, Kayapınar ilçe teşkilatı ve Çınar ilçe teşkilatı ile birlikte Çınar ilçesine bağlı Sevindik köyüne ziyarette bulunarak köylülerin yaşadıkları sorunları dinleyerek çözümü için gerekli destekleri vereceklerini dile getirdi. Teşkilat üyeleri gittikleri köylerde vatandaşlar tarafından pankartlarla karşılandı. Köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, millete hizmet için var olduklarını söyleyerek, "Köylerimizdeki sorunları yerinde tespit edip bu sorunların çözümü yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Köylüler ile aramızda gönül köprüsü kuruyoruz. Bu sayede sorunlarla bire bir ilgilenerek halkın alması gereken hizmetlerin hızlandırılmasını sağlıyoruz. Köy ziyaretlerimiz belirli periyotlarla devam edecektir" dedi.

MHP teşkilatlarını köylerinde gören vatandaşlar ise siyasetçilerin köylerine kadar gelip sorunlarını dinlemesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. - DİYARBAKIR

MHP'den 'Gönül köprüsü' desteği devam ediyor
MHP'den 'Gönül köprüsü' desteği devam ediyor
MHP'den 'Gönül köprüsü' desteği devam ediyor
MHP'den 'Gönül köprüsü' desteği devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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