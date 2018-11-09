MHP'de İstanbul Adaylığı İçin İki İsim Üzerine Yoğunlaşıldı

MHP'de Bedrettin Dalan'ın İstanbul için adaylığı kabul etmemesinin ardından kulislerde eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu ile İstanbul milletvekili Celal Adan'ın isminin öne çıktığı öğrenildi.

10 İLÇEDE DE ADAYLAR NETLEŞTİ

MHP'nin İstanbul'da bu iki adaydan birini aday gösterilebileceği konuşulurken, 10 ilçe için de belediye başkan adaylarının isimlerinin netleştiği belirtildi. Arnavutköy'de Yüksel Emir, Adalar'da Ersin Öztürk, Bahçelievler'de Mehmet Kaya, Beşiktaş'ta avukat Serkan Toper, Gaziosmanpaşa'da avukat İbrahim Ordu, Güngören'de Gökhan Arslan, Pendik'te Murat Şahin, Sultanbeyli'de inşaat mühendisi Bilal Ünal, Şile'de Rahmi Çakar ve Tuzla'da ise Volkan Beşiroğlu'nun isimlerinin kesinleştiği öğrenildi.

ERDOĞAN'IN OTURDUĞU İLÇE İÇİN SIKI ÇALIŞMA

Öte yandan Çekmeköy adayının da birkaç gün içinde belirleneceği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oturduğu ilçe olan Üsküdar'da da güçlü bir aday üzerinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın kulislere dayandırdığı haberine göre, MHP kaynakları, adayların sahaya inmek için isimlerinin açıklanmasını beklediğini ve birkaç gün içinde isimlerin kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

CELAL ADAN KİMDİR?

Celal Adan, 10 Eylül 1951 tarihinde Ağrı'da doğmuştur. Nihat Adan adında emekli baş komiser ağabeyi vardır. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden mezun oldu. Celal Adan, İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketlerinin sahibi ve aynı zamanda yöneticisidir.

Tansu Çiller'in DYP Genel Başkanı seçilmesinden sonra Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na Celal Adan getirildi. 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesinde Mehmet Ağar liderliğindeki DYP'de görev aldı. DYP'nin adını DP olarak değiştirmesinden sonra da bu partide siyasete devam etti. Ancak seçimlerde DP barajı aşamayınca Adan da Meclis'e giremedi.

Celal Adan, 18 Nisan 1999'da İstanbul'dan milletvekili seçildi. 21. Dönem DYP ve 24.ve 25. Dönem MHP İstanbul Milletvekilidir. Türkiye-İtalya Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeliği yaptı.

MURAT BAŞESGİOĞLU KİMDİR?

1 Mart 1955'te Kastamonu'da doğdu.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Kastamonu Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalıştı. Gençlik, spor, hemşehri derneklerinde başkanlık ve yöneticilik yaptı. Kastamonu Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

18, 19, 20 ve 21. Dönemde Kastamonu; 22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 55. Hükümette İçişleri Bakanı, 58 ve 59. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 60. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Orta düzeyde Fransızca bilen Başesgioğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.