MHP Anamur Teşkilatında Toplu İstifa

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde çok sayıda MHP üyesi, partisinden istifa etti.



Aralarında eski İlçe Başkanı Erdal Bulut, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının da bulunduğu partililer, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak istifa dilekçelerini yazdı. Burada basın açıklaması yapan Bulut, "MHP'nin uyguladığı politikalar ve ülkücülere ağır sözler sarf eden Ak Parti ile ittifak yapacak olması, hem parti politikamıza, hem de partimizin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş'in maneviyatına aykırıdır. Başbuğ Türkeş'in ülkü birliği yine MHP Genel Merkezi'nde baltalanmış, bize yürüyecek yol bırakmamıştır. Bugün burada bizler, üzülerek, içimiz yanarak partimizden istifa ettiğimizi bütün kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.



Açıklamanın ardından grup, 11 Kasım günü istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Belediye Başkanı Mehmet Türe'yi ziyaret etti. - Mersin