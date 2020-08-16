MHP Afşin İlçe Başkanlığına Süleyman Aycan seçildi
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MHP Afşin İlçe Başkanlığına Süleyman Aycan seçildi

Afşin ilçesinde, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı Olağan Genel Kurulu" yapıldı.

MHP Afşin İlçe Başkanlığına Süleyman Aycan seçildi
16.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:22

Afşin ilçesinde, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı Olağan Genel Kurulu" yapıldı.

Ergün Ertekin Çim Güreş Sahasında gerçekleştirilen kurulda, 131 delegenin oyunu alan Süleyman Aycan partinin ilçe başkanı oldu.

Kurulda yönetim kurulu üyeleri ve il delegeleri de belirlendi.

MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, kurulda yaptığı konuşmada, devraldığı bayrağı ileriye taşıyacağını söyledi.

Kendinden önceki başkan Ersal Koç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Aycan, şunları kaydetti:

"Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, başbuğ Alparslan Türkeş ile yol arkadaşlarına, vatan, bayrak ve ezan için şehit düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kutsal görevi bize layık gören Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, MHP İl Başkanımız Ertuğrul Doğan ve tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bu kutsal görevi partililerimizin manevi destekleriyle üç hilal bayrağımızı binlerce adım ileriye götürmek için çalışacağız."

Kurula, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve parti üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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