MHP 640 İstifayı Yalanladı

- MHP 640 istifayı yalanladı



TEKİRDAĞ - MHP Tekirdağ İl Başkanı Koray Önsel, "Tekirdağ'da MHP'den 640 kişi istifa etti" şeklindeki haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

MHP Tekirdağ İl Başkanı Koray Önsel, MHP İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, MHP eski İl Başkanı Enes Kaplan ve berberindeki bir grubun istifa açıklamasından sonra bir açıklama yapma gereği duyduklarını söyledi. Önsel, basında yer alan "640 kişi MHP'den istifa etti" gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığını, seçim merkezlerine ulaşan bir belge veya dilekçe olmadığını söyledi.

Bunun MHP'ye yönelik bir algı operasyonu olduğunu belirten Önsel, "Genel merkezimizle, seçim merkezimizle, il ve ilçe teşkilatlarımızla bir görüşme yaptık. Bu görüşmeler ekseninde 640 gibi bir sayının değil 43 tane bir istifa olduğu belirlendi. Türkiye genelinde Milliyetçi Hareket Partisine karşı bir algı oluşturuluyor. Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi Milliyetçi Hareket Partisinin kapısı herkese açıktır. İsteyen girer isteyen de çıkar. Kimseyi zorla üye yapma gibi ya da çıkarma gibi bir durumumuz yoktur. Bizim adam kaybetmek adam harcamak gibi bir çalışma yöntemimiz de yoktur, partimiz gelene de gidene de açıktır "şeklinde konuştu.