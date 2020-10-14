MGTC'de Başkanlığa Aziz Yiğit getirildi
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MGTC'de Başkanlığa Aziz Yiğit getirildi

14.10.2020 18:10 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:14
MGTC'de Başkanlığa Aziz Yiğit getirildi

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nde Başkan Fatih Avcı'nın istifasının ardından göreve Aziz Yiğit getirildi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nde Başkan Fatih Avcı'nın istifasının ardından göreve Aziz Yiğit getirildi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nde Başkan Fatih Avcı'nın istifa ederek, Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürlüğü'ne geçmesi nedeniyle boşalan başkanlık koltuğu için bugün toplana n yönetim kurulu, başkanlığa Aziz Yiğit'i getirdi. Başkan Fatih Avcı'nın görev süresinin geçtiğimiz Temmuz ayında sona erdiği öğrenilirken, pandemi süreci nedeniyle 1 Aralık'a kadar sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları da ertelendi. Bu süreçte Avcı'nın yerine getirilen Aziz Yiğit'in genel kurul yapılana kadar başkanlığa getirildiği bildirildi. - MALATYA

MGTC'de Başkanlığa Aziz Yiğit getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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