Vali Çeber, Vali Karaömeroğlu, (MGK) Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu ve Vali Ata Rize'de Bir Araya Geldi

Rize Valisi Kemal Çeber, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Rize eski Valisi Erdal Ata, 15 Temmuz Gazisi Tüm General Davut Ala, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı ve Rize Belediye...

Rize Valisi Kemal Çeber, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Rize eski Valisi Erdal Ata, 15 Temmuz Gazisi Tüm General Davut Ala, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı ve Rize Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel bir araya geldi.

Jandarma komutanlığında sohbet havasında gerçekleşen ziyarette bir süre birlikte sohbet ederek, bir araya gelmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kaynak: Habermetre