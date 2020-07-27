Mezuna kalmak nedir? Mezuna kalmak ne demek? Mezuna kalmak avantajları ve dezavantajları
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Mezuna kalmak nedir? Mezuna kalmak ne demek? Mezuna kalmak avantajları ve dezavantajları

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birçok öğrenci başarılı bir puan elde ederken, bazıları ise istedikleri bölüm ve okul için yeterli puan alamayark mezuna kaldı. Peki, mezuna kalmak ne anlama geliyor?

Mezuna kalmak nedir? Mezuna kalmak ne demek? Mezuna kalmak avantajları ve dezavantajları
27.07.2020 15:14 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:22

Mezuna kalmanın avantajları neler? YKS sonuçlarının netleşmesiyle öğrencilerin bir kısmı herhangi bir üniversite tercihinde bulunmadan mezuna kalmayı seçecek. Alınan puanın istenilen üniversite veya bölüme yeterli olmamasıyla bir yıl daha çalışmayı tercih etmeye mezuna kalmak denir. İşte, mezuna kalmak hakkında ayrıntılı bilgi...

MEZUNA KALMAK NEDİR?

Lisenin ardından üniversite için sınava giren öğrenciler, istedikleri puan gelmediği takdirde 1 yıl daha sınava hazırlanırlar. Mezuna kalmak cümlesindeki mezun ise adayın artık liseden mezun olduğunu ifade eder. Sınav sonuçlarının açıklanması ve puanın düşük olması durumunda mezuna kalmak gibi bir karar veren bir öğrenci bir yıl boyunca okula gitmek seçeneği olmadan sınava hazırlanır.

MEZUNA KALMAK AVANTAJLARI

* Uzun boşluğun olması ve geçen yıl aynı konulara zaten çalışılmış olmak, okul dersleriyle boğuşan diğer öğrencilerden bir adım önde olmayı sağlayacak.

* Yazılı-ödev gibi engelleyecek başka şey olmadığı gibi okul arkadaşlarıyla da yaşayabilecek sorunlar da dikkat dağıtamayacaktır.

* Gün içerisinde başka bir görev yoksa günü istenilen şekilde planlama imkânı olacaktır.

* Ders çalışma programı kişiye özel olmalıdır. Günün hangi zaman diliminde ne şekilde çalışılacağı planlanabilir.

* İyi bir planlama ile diğer sosyal aktivitelere vakt kalacaktır. 18-19 yaşlarında bir genç olarak hayatı sorgulayabilecek zaman kalacaktır.

* Özellikle sayısal öğrenciler yaz tatilinde TYT'den 1 zor veya 2-3 kolay ders bitirebilirse önlerindeki YKS-AYT Fizik-Kimya-Biyoloji gibi derslere hazırlanmaya daha fazla vakit ayırabilecektir.

* Aynı durum EA ve Sözel arkadaşlar için de geçerlidir. Konular ne kadar erken biterse de farklı kaynakların denemelerini çözmek için çok daha fazla zaman kalacak.

* Sınava yaklaştıkça 20, 30, 40'ar deneme çözülmesi gelişimin göstergesidir ve bu öğrenciyi motive edecek, daha fazla asılmasını, sağlıklı bir hırs yapmasını da sağlayacaktır.

MEZUNA KALMAK DEZAVANTAJLARI

* 18'li yaşlardaki gençler, arkadaşları üniversiteyi kazanırken, kendilerinin evde olmalarını kabullenemeyip psikolojik olarak zorluk yaşayabilirler.

* Asosyalleşmeye süreci gelişir ve bu durum bıkkınlık yaratabilir.

* Uzun süre ders çalışmak ve hareketsiz yaşam tarzı kilo alımı ya da bel ağrıları gibi sağlık problemlerine yol açabilir.

* Vaktin bol olduğunu düşünerek çeşitli aktivitelerle dersi aksatma ihtimali vardır.

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