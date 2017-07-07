Mezopotomya Kültür ve Serhat Boyları Kültürü Dayanışma Platformu kuruldu. Platform Başkanı Salih Özdemir, amaçlarının Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen vatandaşlara arasında kardeşlik duygusunu pekiştirmeye yönelik faaliyetler yapmak olduğunu söyledi.



Dernek binasında yapılan basın açıklamasına dernek üyeleri ve basın mensupları katıldı. Dernek başkanı görevine layık görülmekten dolayı üyelere teşekkür eden Başkan Salih Özdemir, Platform olarak Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen ve Kayseri'de yaşayan vatandaşların aralarında kardeşlik ve dostluk duygularını pekiştirmek için çalışmalarda bulunacaklarını kaydetti. Selçuklu ve Osmanlı'daki birlik beraberlik duygusunu önemsediklerini dile getiren Başkan Salih Özdemir, "Gün geçmiyor ki ülkemiz üzerine oyunlar oynanmasın. Bu vatanın evlatlarının arasına nifak sokmak için dün sağcı solcu diye böldüler, bugün Kürt-Türk-Alevi diye bölmeye çalışıyorlar. Biz buna karşı hep birlikte mücadele vereceğiz ve müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizde bizleri huzursuz etmek adına her türlü ayak oyunları yapılmaktadır. Daha dün FETÖ hainlerine karşı duruşumuz tüm dünyaca görüldü, bu ülkeyi karıştırmak isteyenlerin suratında bir tokat gibi patladı, buna kimsenin gücü yetmedi, yetmeyecek de" dedi.



"Hedefimiz tek bayrak, tek vatan"



'Tek vatan, tek bayrak' fikriyle faaliyetlerde bulunacaklarını belirten Başkan Salih Özdemir, "Düğünlerimizin geleneklerimize göre yapılması sağlanırken cenazelerimizde de gereken her türlü hassasiyet gösterilecektir. Kimlik çatışmalarının yaşanmayacağı Avrupa-Amerika ve benzeri özentilerinden arındırılmış bir toplu olma yolunda gereken faaliyetler platformumuzun faaliyetlerinin başında gelmektedir. Amacımız berrak, hedefimiz tek bayrak, tek vatandır. Bu ilke ile toplumumuzun tüm dinamiklerini hayata geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Başkan Salih Özdemir, yakın zamanda Platformun tanıtılması için şölen programı düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ