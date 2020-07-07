'Mezomorto' için start verildi
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'Mezomorto' için start verildi

Adıyaman'ın tanıtımına önemli ölçüde katkı sunması hedeflenen ve 30 bölümden oluşan 'Mezomorto' dizisi için Nemrut Dağı'nın zirvesinde start verildi.

'Mezomorto' için start verildi
07.07.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:00

Adıyaman'ın tanıtımına önemli ölçüde katkı sunması hedeflenen ve 30 bölümden oluşan 'Mezomorto' dizisi için Nemrut Dağı'nın zirvesinde start verildi.

Yönetmenliğini Ümit Şafak'ın yaptığı dizi için Nemrut Dağı'nda 55 kişilik teknik ekip çekimlere başladı. İşadamı Sadık Gürsoy'un destekleri ile çekimlerine başlanılan dizide Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımı yapılacak.

Adıyaman'da ki tarihi ve turistik yerlerin tanıtımına katkı sunması beklenen dizide, birbirini tanıyaman farklı illerdeki 5 gencin sabah uyandıklarında kendilerini Nemrut Dağı'nda bulmalarıyla ve yolarının eski bir savaş muhabiri olan bir kişiyle kesişmesiyle başlayan dizinin fantastik, gizem ve macera dolu senaryosunun boyutlar arası geçişlerle destekleniyor.

Dizinin ilk bölümü Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Perre Antik Kent'te çekileceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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