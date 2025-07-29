Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Turgay Gülenç hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Mezitli kaymakamı Turgay Gülenç kimdir?

MEZİTLİ KAYMAKAMI TURGAY GÜLENÇ KİMDİR?

Kaymakam Turgay GÜLENÇ, 1979'da Mudanya'da doğdu. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden lisans mezunu oldu.

2000-2002 yılları arasında yedek subay olarak askerlik borcunu ödedi. 2003 yılında devlet memuriyetine Maliye Bakanlığında denetmenlik kadrosunda başladı. Kaymakamlık sınavını kazanarak 2005 yılında Mülki İdare sınıfına geçiş yaptı. Bugüne kadar Türkiye'nin 5 farklı coğrafi bölgesinde Mülki İdare Amiri olarak sırasıyla Konya/Emirgazi, Trabzon/Dernekpazarı, Erzurum/Karaçoban, Tokat/Reşadiye ve Diyarbakır/Bismil ilçelerinde Kaymakamlık yapan GÜLENÇ, Diyarbakır/Bismil Kaymakamlığı sırasında yaklaşık bir buçuk yıl Belediye Başkanlığına kayyum olarak nezaret etmiş, akabinde Malatya/Yeşilyurt ve Aydın/Germencik Kaymakamı olarak görev yapmıştır.

Belediyelerin küçük ölçek sorunları üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesinden yüksek lisans tezi yaptı. 2015-2018 yılları arasında Diyarbakır-Bismil Kaymakamlığı görevindeyken ilçe belediye başkanlığına vekaleten baktığı süreçte, ayrı ayrı Yılın Kayyum Belediye Başkanı ve Yılın Bürokratı ödüllerine layık görüldü. İyi derecede İngilizce bilgisine sahiptir.

Kaymakam GÜLENÇ, 3 Kasım 2024 tarihli ve 32711 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile ilçemize atanmış olup, 25.11.2024 tarihi itibarıyla ilçemiz Kaymakamı olarak görev yapmaktadır.

Figen Hanım ile evli olup, Kağan ve Simay'ın babasıdır.