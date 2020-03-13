Mezitli'de 'Yöresel ürünlerimizi değerlendirelim' etkinliği Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çiftçi kadınlara yönelik düzenlenen 'Yöresel ürünlerimizi değerlendirelim' etkinliğinde üreticilerle bir araya geldi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çiftçi kadınlara yönelik düzenlenen 'Yöresel ürünlerimizi değerlendirelim' etkinliğinde üreticilerle bir araya geldi.



Zeybekler Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Tarhan'ın yanı sıra Mezitli İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Özkan, çevre köy muhtarları ve üretici kadınlar katıldı.



Üretimlerin farklı değerlendirmesi için yapılan etkinlikte, kadınlara turunçtan reçel ve ekşi yapımı, bal kabağından tatlı yapımı uygulamalı şekilde gösterildi. Turunçlar kabuğu rendelenmiş doğranıp suda bekletildi. Çıkan meyvesinin suyu sıkılarak ekşi yapıldı. Bal kabağından ise iki farklı tatlı üretildi. Etkinliğinin sonunda ürünlerin tanıtımı ve sunumu yapılırken, yapılabilecek alternatif ürünler konusunda bilgiler verildi. Çıtır kabak tatlısı, turunç, incir ve portakal reçeli, çeşitli komposto, turşular ve yöresel ürünlerden yapılan tatlılar tanıtıldı.



Tarımsal üretimin gerçek değerini kazanabilmesi için alternatif değerlendirme yöntemleri hakkında vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Tarhan, "Üreticilerimizin büyük emeklerle ürettikleri ürünlerinin gerçek değerini bulamaması her zaman en büyük sıkıntı olmuştur. Ortaya koyduğumuz projelerimizle bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Ancak ürünlerin daha uzun süre dayanabilmesi için farklı değerlendirme yolları konusunda üreticilerimizin bilinçlenmesine de ayrıca önem veriyoruz. Konserve, kurutma ve meyve suyu gibi farklı değerlendirme yöntemleri konusunda yöntemler öğrenecekleri eğitim programları düzenliyoruz. Bu tür çalışmalarımız son derece yararlı oluyor. Bu konuda Mezitli Tarım İlçe Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunarım" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA