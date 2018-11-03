Mezitli Belediyesi 5. Etap Hobi Bahçesi Açıldı

Mezitli Belediyesi tarafından yaptırılan, Akdeniz ve Davultepe Mahallelerinin birlikte kullanacağı 5. Etap Hobi Bahçesi açıldı.

Kandak Deresi yanında, Mezitli Cemevi'nin doğusunda yer alan Hobi Bahçesi açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açışta konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Aslında Hobi Bahçeleri, yapıları gereği kentin dışarısında olur. Fakat bizde bu tür anlayış yeni yeni oturduğu için biz ilk etapta kentin merkezi bölgelerine kurmak durumunda kaldık" dedi.

"İnsanlar alışmaya başladı"

Mersin'de Hobi Bahçesi anlayışının çok yeni olduğunu, buna karşın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "İnsanlarımız alışmaya başladı. Biz insanımızı daha çok şehrin karmaşasından ve stresinden uzaklaştırarak toprakla uğraşmalarını istiyoruz. Buradaki amacımız, domates, biber, patlıcan, salatalık ve fasulye gibi birçok ürünü yetiştirme fırsatı bulan vatandaşlarımızın doğa ile iç içe bir yaşam sürdürmesidir. Burası çok huzurlu bir yer. İnsanlar bitkilerle uğraşmanın yanı sıra kendi yetiştirdiği ürünleri de tüketme fırsatı buluyor. Stres ve şehrin gürültüsünden uzakta adeta toprakla bütünleşiyor. Proje, yoğun ilgi görüp, talep de artınca yeni Hobi Bahçeleri oluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hobi Bahçeleri komşulukları oluştu

Hobi Bahçelerinin kendi arasında farklı bir anlayışı olduğuna da dikkat çeken Tarhan, "Yaptığımız bahçelerde, vatandaşlarımız bir aile gibi oldular. Kendi aralarında Hobi Bahçesi komşulukları kurdular. Birbirleriyle dayanışma içerisindeler ve hatta kısır günleri gibi çeşitli etkinlikler yapıp bizleri de davet ediyorlar. Bu da bizleri mutlu ediyor. İnsanlar kendi balkonlarında ve bahçelerinde toprakla uğraşmayı çok seviyorlar. Bunu göz önünde bulundurduk. Çok fazla toprağa uzak kalmadığımızı düşünsek de aslında farkına varmadan topraktan uzaklaşıyoruz. Hobi Bahçesi projesi de aslında çok önemli bir proje. Vatandaşlarımız burada toprakla buluşuyor. Biz kendilerine elektrik, su başta olmak üzere her türlü imkanı ücretsiz sağlıyoruz. İnsanlarımız mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu. - MERSİN