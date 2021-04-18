MEZARLIKTAKİ AĞAÇLARA ZARAR VERİLDİ
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MEZARLIKTAKİ AĞAÇLARA ZARAR VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir mezarlıktaki ağaçlar kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından budanarak, zarar verildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir mezarlıktaki ağaçlar kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından budanarak, zarar verildi.

Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi Kocamehmetler mevkiindeki mezarlığın içerisinde bulunan andız ağaçlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce budanmak suretiyle zarar verildi. Ağaçların yerden 1 metre mesafeden kesilmeye çalışıldığı görüldü.

Mahalle sakini Osman Yetiş, mezarlığa kabir ziyaretine gittiği sırada 6 ağacın kesilmeye çalışıldığını ve zarar verildiğini gördüğünü söyledi. Yetiş, "Yazıktır, günahtır. Bu ağaçları yok etmek. Bu ağaçların yerine ağaç dikilecek olsa neyse ama bunları birisi özellikle kasıtlı olarak yapmış gibi. Yazıktır, günahtır. İnsanlık dışı bir hareket yapılmış. Çok ayıp" dedi.

Serik Merkez Mahallesi muhtarı Zafer Korkmaz da "Bugün aile büyüklerimi ziyaret için Kocamehmetler mevkii mezarlığına gittim. Gördüklerim karşısında şok oldum. Biri ya da birileri mezarlık içerisinde ağaçlara zarar vermiş. Ağaçları kesmeye çalışmış ama kesememişler. Bu ağaçlar bu saatten sonra kurtulması mucize, tamamı ölür. Sorumluların bir an önce bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

MEZARLIKTAKİ AĞAÇLARA ZARAR VERİLDİ
MEZARLIKTAKİ AĞAÇLARA ZARAR VERİLDİ
MEZARLIKTAKİ AĞAÇLARA ZARAR VERİLDİ
MEZARLIKTAKİ AĞAÇLARA ZARAR VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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