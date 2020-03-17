Mezarlıkta imece usulü temizlik Bilecik'te köy muhtarının çağrısına kulak veren köylüler mezarlıkta imece usulü temizlik yaptılar.

Bilecik'te köy muhtarının çağrısına kulak veren köylüler mezarlıkta imece usulü temizlik yaptılar.



Bilecik merkeze bağlı Kavaklı Köyü Muhtarı Mehmet Kaplan'ın "Haydi köylüler mezarlığımız temizleyelim" çağrısı üzerine köylüler, köy mezarlığında temizlik yaparak ağaçların budama işlemini gerçekleştirdi. Köy Muhtarı Mehmet Kaplan çağrısına kulak verildiğine sevindiğini anlatarak, "Birlikten kuvvet doğar değimi ile köy mezarlığımızı bu gün yardım sever köylülerimizin ve arkadaşlarımız sayesinde hep birlikte temizledik. Mezarlığımızda bulunan gelişi güzel büyüyen ağaçları budadık ve mezarlığımızın temizliğini yaptık. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA