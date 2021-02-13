Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu

Amerika'nın New Hampshire eyaletinde yaşayan Tyler Karanasios ve arkadaşı, perili olduğuna inanılan Hollis'teki Pine Hill mezarlığına gitti. Katil ve büyücü olduğuna inanılan Abel Blood'un mezarında bir hayalet gören iki arkadaş, hemen fotoğraf çekti. Karanasios, mezar başında görülen hayaletin Abel Blood'un mezarına gelen bir ruh olduğuna inanıyor.

"NEYE UĞRADIĞIMIZA ŞAŞIRDIK"

Gece yarısı mezarlığa gittiğini ve yaptığı işin büyük adrenalin gerektirdiğini söyleyen adam, "Bir anda arkamı dönünce iki mezarın arasında ürkütücü bir şey gördüm ve hemen fotoğrafını çektim. Ben ve arkadaşım gördüğümüz karşısında neye uğradığımıza şaşırdık." dedi.

İLK BAŞTA GÖRDÜKLERİ ŞEYİ SİS SANMIŞLAR

Eve gelip fotoğraflara bakan Karanasios, "İki mezar taşı arasında gördüğümüz nesnenin sis olduğunu düşündük ama fotoğrafı daha dikkatli bir şekilde inceleyince sis olmadığını ve üzeri örtülü insana benzer bir figür olduğunu gördük." dedi. Fotoğrafı paylaştığında birçok kişi, görülen nesnenin hayalet olmadığını söyledi ama Karanasios bunu reddetti.