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Mezarlık ziyaretine gittiler: Ölümden döndüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mezarlık ziyaretine gittiler: Ölümden döndüler

Sarıyer'de içinde mezarlık ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araca, başka bir araç çarptı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de içinde mezarlık ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araca, başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Kilyos Caddesi, Kilyos Mezarlığı çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Nimet Dağcı ailesiyle birlikte kabir ziyareti için Kilyos Mezarlığına geldi. 5 kişilik aile ziyareti tamamladıktan sonra 59 ACF 069 plakalı araca bindi. Mezarlık çıkışında Kilyos Caddesi üzerinden İlhami Acar yönetimindeki 34 DU 3637 plakalı araç, Nimet Dağcı yönetimindeki 59 ACF 069 plakalı araca hızla çarptı. Dağcı ailesi kazanın etkisiyle büyük bir şok yaşarken araç kullanılmaz hale geldi. Kazada Solmaz Dağcı ve Serkan Çelik yaralandı. İlk müdahalesini olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

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