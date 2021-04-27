Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı: "Cenazelerimizin üzerine başka cenazeleri defnetmişler"
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Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı: "Cenazelerimizin üzerine başka cenazeleri defnetmişler"

İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - Haberler | 3. Sayfa

Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı: "Cenazelerimizin üzerine başka cenazeleri defnetmişler" Şanlıurfa'da aile kabristanlığındaki 6 mezardan 3'üne başka cenazelerin defnedildiğini ve mezar taşlarındaki yazıların değiştirildiği iddia eden vatandaş yaşadığı şoku İHA'ya anlattı.

Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı: "Cenazelerimizin üzerine başka cenazeleri defnetmişler"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aile kabristanlığındaki 6 mezardan 3'üne başka cenazelerin defnedildiğini ve mezar taşlarındaki yazıların değiştirildiği iddia eden vatandaş yaşadığı şoku İHA'ya anlattı.

Şanlıurfa'da aile kabristanının bakımını yapmak için mezarlığa giden Emin Gerger (46), gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kendi ailesinden vefat eden 3 kişinin mezar taşına başka isimlerin yazıldığını gören Gerger, kendi cenazelerinin üzerine başkalarının gömüldüğünü öğrendi. Soluğu Mezarlıklar Müdürlüğünde alan Gerger, şikayetine rağmen bir sonuç alamadığını iddia etti. Daha önce mezarlıkta görev yapan ve daha sonra emekli olan görevlilerin yetkililerden habersiz satış yaptığını iddia eden Emin Gerger, bu işi yapanların peşini bırakmayıp dava sürecini başlattığını söyledi.

İçerisinde cenaze gömülü olan mezarları başkalarına satıyorlar

Kendi ailesinden vefat edenlerin mezarında başkalarının cenazesi olmasından dolayı rahatsız olduğunu belirten Gerger, "Bu tam anlamıyla bir skandal. Bize danışılmadan mezarlarımızı sattılar. Burada bu tür şeyler oluyor. Yetkililerin aile kabristanlığımızı bize iade etmesini bekliyoruz. Daha önce ben müdürlüğe müracaat ettim. Buradaki bizim ailemize ait olan 3 tane mezarı eski görevliler başkalarına satmış. Bu alan bizim aile mezarlığımızdır. Bizim mezarlardan sadece 3 tanesi sağlam kalmış. Eski görevliler parayı alıp mezar yerini satıyorlar. Ben buraya iki günde bir gelirim. Güvenlik yok, bir şey yok. Ben daha önce de şikayette bulundum ama ilgilenen yok. Bu alanda boş yer kalmamış" ifadelerini kullandı.

Gerger, mezar yeri hırsızlığı olmaması için mezarlığa güvenlik kamerası takılarak ve güvenlik görevlisi yerleştirilmesini istedi. İddiaya göre bazı kişilerin yetkililerin bilgisi olmadan uzun süre ziyaretçisi olmayan ve içerisinde cenaze bulunan mezar yerlerini başkalarına sattığı ifade edildi.

Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı: 'Cenazelerimizin üzerine başka cenazeleri defnetmişler'
Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı: 'Cenazelerimizin üzerine başka cenazeleri defnetmişler'
Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı: 'Cenazelerimizin üzerine başka cenazeleri defnetmişler'
Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı: 'Cenazelerimizin üzerine başka cenazeleri defnetmişler'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ

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