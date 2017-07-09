Mezarlık' Filminin Tanıtımı Yapıldı

SAMSUN'da çekimleri devam eden ve 3 Kasım 2017'de vizyona girecek olan 'Mezarlık' adlı sinema filminin tanıtım kokteyli yapıldı.



Yönetmenliğini Fuat Yılmaz'ın yaptığı ve Samsun'da çekimleri devam eden 'Mezarlık' adlı sinema filminin tanıtım kokteyli merkez İlkadım İlçesi'nde bulunan bir alışveriş ve yaşam merkezi'nde yapıldı. Tanıtım kokteyline filmin yönetmeni, oyuncuları ve çok sayıda sinemasever katıldı. 3 Kasım 2017 tarihinde vizyona girecek olan sinema filmiyle ilgili bilgi veren yönetmen Fuat Yılmaz, "Proje olarak baktığımızda filmimiz 'Mezarlık' filmi. Korku filmi değil, bir gerilim ve dram filmidir. Engelli bir mezarcının hayat hikayesini anlatan bir filmdir. Filmimiz dram kategorisinde bütün festivallere katılacaktır. İnşallah ödülle döneriz" dedi.



'İçerde' dizisinde canlandırdığı 'minik' karakteriyle gönüllerde yer edinen ve 'Mezarlık' filminin oyuncularından Seyithan Özdemir ise "Filmde Azap karakterini canlandırıyorum. Gerçekten film bi yana Samsun halkı bi yana. Öyle bir sevgi ve hürmet gördüm ki kendi memleketimde bile bu duyguyu yaşamadım" diye konuştu.



Filmin oyuncularından Nihal Candan da "Bu benim ilk oyunculuk deneyimim. Bu projenin doğru bir deneyim olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



- Samsun