Mezarlığın kapısını çaldılar
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Mezarlığın kapısını çaldılar

27.12.2020 09:12 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:17

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mezarlığın kapıları ve bir hayırseverin yaptırdığı çeşmenin muslukları çalındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mezarlığın kapıları ve bir hayırseverin yaptırdığı çeşmenin muslukları çalındı.

Malkara ilçesinde mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar tarafından Çavuşköy Mahallesi Mezarlığı kapılarının ve mezarlığın içerisinde bir hayırsever tarafından yaptırılan çeşmenin musluklarının çalındığı görüldü. İhbar üzerine hırsızların yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Olaydan üzüntü duyduğunu ifade eden Çavuşköy Mahallesi sakini bir vatandaş, "Ayıp bir şey yani. Mezarlık kapısı bu, senin baban yoksa deden vardır, deden yoksa ninen vardır. Bunları göz önüne getirmen lazım. Bu çaldıkları şeyler çok para da değil. O kadar paraya ihtiyaçları varsa gelsinler ben vereyim. Ne gerek vardı on kuruşluk kapı için hırsızlık yapmaya. Bu kadar vicdansızlık, bu kadar terbiyesizlik olmaz yani" diyerek tepkisini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Mezarlığın kapısını çaldılar
Mezarlığın kapısını çaldılar
Mezarlığın kapısını çaldılar
Mezarlığın kapısını çaldılar
Mezarlığın kapısını çaldılar
Mezarlığın kapısını çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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