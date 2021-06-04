Mezarlığa Mini Ekskavatör Kazandırıldı
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Mezarlığa Mini Ekskavatör Kazandırıldı

Mezarlığa Mini Ekskavatör Kazandırıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

MEZARLIĞA MİNİ EKSKAVATÖR KAZANDIRILDIYalova Belediyesi, araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

MEZARLIĞA MİNİ EKSKAVATÖR KAZANDIRILDI

Yalova Belediyesi, araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Mezarlık Müdürlüğü bünyesine kendi öz kaynaklarıyla satın alınan mini ekskavatörün ilk testleri Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk tarafından yapıldı. Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Mezarlıklar Müdürlüğü personelleriyle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledikten sonra mini ekskavatörün Mezarlık Müdürlüğü'ne hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Vekili Tutuk'a, Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Bahattin Erbay, Volkan Dadaloğlu ve Ahmet Sarıduman eşlik etti. Kendi Mini Ama Marifetleri Büyük

"Mezarlıklar Müdürlüğü'ne kazandırdığımız ekskavatörün küçük durduğuna bakmayın" diyen Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Şehir Mezarlığı ve Paşakent Mezarlığı'nda bulunan dar alanlara girmesi amacıyla mini olmasını tercih ettik. Bu makine mezar kazmada bizlere büyük katkı sağlayacak. Bakım ve onarım işlemlerini de bu makine ile kolaylıkla halledebileceğiz. Yalova'yı 2023 hedeflerine ulaştırmak için gece-gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önce Yalova halkına ardından Mezarlık Müdürlüğü'müze mini ekskavatörün hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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