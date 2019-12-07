Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
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Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Fatih'te meyve suyu kutusunda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

07.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:51
Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Fatih'te meyve suyu kutusunda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ekipleri, 'nde şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Üst araması yapılan Emrah Ö'nün elindeki meyve suyu kutusu içerisinde kağıda sarılı halde bir miktar eroin ile metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
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