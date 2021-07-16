'MEYVE ÇEKİRDEKLERİ ÇÖP OLMASIN' FARKINDALIĞI BAŞLATTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'MEYVE ÇEKİRDEKLERİ ÇÖP OLMASIN' FARKINDALIĞI BAŞLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta yaşayan Fatma Esin Tuna (47), yaz mevsiminde tüketilen meyve çekirdeklerinin çöpe atılmaması için farkındalık çalışması başlattı.

TOKAT'ta yaşayan Fatma Esin Tuna (47), yaz mevsiminde tüketilen meyve çekirdeklerinin çöpe atılmaması için farkındalık çalışması başlattı. Bölgesindeki ağaçlara su bidonları yerleştirerek üzerine, 'Meyve çekirdekleri çöp değildir, tohumdur. Susuz kalmamak için her bir tohumu ağaca dönüştürelim' yazısı astı. Toplanan çekirdekler toprakla buluşturulacak.

Kentte yaşayan gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna yazın tüketilen meyve çekirdeklerinin çöpe atılmaması için çalışma başlattı. Bölgedeki ağaçlara astığı su bidonlarına meyve çekirdeklerinin atılması için 'Meyve çekirdeği toplama yeri, meyve çekirdekleri bir çöp değildir. O bir tohumdur. Susuz kalmamak için her bir tohumu ağaca dönüştürelim' yazdı. Bu şekilde farkındalık oluşturmak isteyen Tuna, çevresindekileri de teşvik ediyor.

Kendi evinde yediği hiçbir meyvenin çekirdeklerini çöpe atmadığını ve biriktirdiğini belirten Fatma Esin Tuna, "Çünkü onların bir tohum olduğunu biliyorum. Evimde yediğim meyvelerin çekirdeklerini güzelce yıkıyorum ve kurutuyorum. Bunları saklayarak da sonbaharda toprakla buluşturacağım. Yürüdüğüm yollarda gittiğim her yerde toprağa gömeceğim. Kendi başıma yaptığım bu etkinliğin yaygınlaşması için yaşadığım mahalledeki insanlarında aynı duyarlılığı göstermesi için yürüyüş yolumuzda ağaçların üzerine astığım su bidonlarına yazı asarak meyve çekirdeklerinin buraya bırakılmasını istedim. Su şişesindeki tercihim kuruyan göllere dikkat çekmek içindi. Bu şişelerin su ile dolu olmasını istiyorsak meyve çekirdeklerini çöpe atmayalım. Onları toprakla buluşturalım" dedi.

'MEYVE ÇEKİRDEKLERİ ÇÖP OLMASIN' FARKINDALIĞI BAŞLATTI
'MEYVE ÇEKİRDEKLERİ ÇÖP OLMASIN' FARKINDALIĞI BAŞLATTI
'MEYVE ÇEKİRDEKLERİ ÇÖP OLMASIN' FARKINDALIĞI BAŞLATTI
'MEYVE ÇEKİRDEKLERİ ÇÖP OLMASIN' FARKINDALIĞI BAŞLATTI
'MEYVE ÇEKİRDEKLERİ ÇÖP OLMASIN' FARKINDALIĞI BAŞLATTI
'MEYVE ÇEKİRDEKLERİ ÇÖP OLMASIN' FARKINDALIĞI BAŞLATTI
'MEYVE ÇEKİRDEKLERİ ÇÖP OLMASIN' FARKINDALIĞI BAŞLATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Kaan Yıldırım Aslıhan Karalar
Spor Balotelli Mustafa Er Metin Oktay Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'MEYVE ÇEKİRDEKLERİ ÇÖP OLMASIN' FARKINDALIĞI BAŞLATTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 14:22:44. #1.15#

title