Meyil Obruğu nerede? Meyil obruk gölü neden pembe oldu? Meyil Obruk Gölü'ne nasıl gidilir?
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Meyil Obruğu nerede? Meyil obruk gölü neden pembe oldu? Meyil Obruk Gölü'ne nasıl gidilir?

Konya'nın en güzel gezi yerlerinden biri olan Meyil Obruğu herkesi şaşkına çeviriyor. Pembe görünümü ile etkileyici bir görünüme sahip olan Meyil Obruğu hakkında Meyil obruk gölü neden pembe ve Meyil Obruğu nerede gibi sorular soruluyor.

Meyil Obruğu nerede? Meyil obruk gölü neden pembe oldu? Meyil Obruk Gölü'ne nasıl gidilir?
21.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:24

Konya'da, karstik bir yapıya sahip olan Meyil Obruk Gölü, sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla, sudaki artemia salina türündeki bakteriler nedeniyle pembe renge büründü Meyil Obruğu nerede? Meyil obruk gölü neden pembe oldu?

MEYİL OBRUĞU NEREDE?

Meyil obruğu, Konya ili, Karapınar ilçesi sınırlarında bulunan obruk gölü.

Karapınar'ın 35 km KB, Kızören Obruğu'nun 24 km GB yönündedir. Geniş ekseni su üzerinde 387 m, kısa ekseni 350 m, ortalama 368 m çapa sahiptir. Bulunduğu alanın denizden yüksekliği 1045 m, derinliği 31 m'dir. Neojen yaşlı kalker, kumlu kil, marn depoları üzerinde oluşmuştur. Son yıllarda su seviyesi azalmıştır.

Obruğun genişliği D-B 650 m, K-G 600 metredir. Obruğun toplam derinliği 104 m, göl derinliği 40 m kadardır.

Meyil Obruğu nerede? Meyil obruk gölü neden pembe oldu? Meyil Obruk Gölü'ne nasıl gidilir?

Koordinatlar: 37°59'22.38¨K 33°21'15.39¨D

Göl türü: Karstik göl

Uzunluk: 387

Genişlik: 350

En derin noktası: 40 m

Yüzey rakımı: 1050

MEYİL OBRUK GÖLÜ'NE NASIL GİDİLİR?

Göle ulaşmak için mutlaka özel aracınız olması gerekiyor. Bölgeye giden toplu ulaşım maalesef yok. Harita üzerinde bozkır ortasında kendini gösteren obruk çevresinde yerleşim yeri de yok.

MEYİL OBRUK GÖLÜ NEDEN PEMBE OLDU?

Obrukta oluşan pembe rengin içerisindeki bakteriler nedeniyle oluştuğunu belirten Arık, "Meyil Obruğu yöredeki diğer göller gibi içerisinde bulunan suyun niteliklerine baktığınız zaman biraz tuzlu su niteliğinde ve içinde çok fazla canlı yaşamıyor. Burada özellikle tuzlu ortamlarda yaşayabilen bakterilerin yaygınlığını biliyoruz. Bölgedeki Tuz Gölü'nde, Obruk Gölü'nde Meke Gölü'nde olduğu gibi zaman zaman suların azalmasına bağlı olarak bakteri patlamaları yaşanabiliyor. Şu andaki renklenmenin nedeninin o olduğunu düşünüyoruz. Bölgedeki bakteriler Halobacterium artemia salina türünde bakteriler. Bu bakteriler yaygınlaştığı zaman suların rengini kırmızıya, pembeye dönüştürebiliyor" diye konuştu

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